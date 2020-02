SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) -A líder Rafa já sabe quem vai mandar direto para o paredão sem chance de prova bate e volta no BBB 20. O voto dela neste domingo (23) será em Bianca, participante com quem desde começo não conseguiu ter uma relação legal.

A decisão foi tomada sozinha dentro do quarto do líder. Ela confabulou solitária e moveu as peças dos brothers em formato de dados. Quando chegou em Bianca, disse: ‘Meu coração não consegue pensar em outra opção que não seja votar na Bia”.

Uma outra opção seria em Mari com quem Rafa teve uma discussão mais áspera. Porém, logo essa chance foi descartada. “Não vou votar na Mari agora e temos coisas a resolver. A Flay já está no paredão senão seria grande opção”, disse.

Ela também analisou jogar Felipe Prior na berlinda. Mas se colocasse ele estaria indo contra muitas coisas para mim. Estaria correndo risco de colocar pessoas que gosto junto com ele”, finalizou.