Quem serão os participantes do BBB 26? Lista de confirmados será divulgada nesta semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na contagem regressiva para a estreia do reality show, a lista de participantes do Big Brother Brasil 26 começa a ser divulgada nesta sexta-feira (9/1). Os anúncios serão feitos ao longo da programação da TV Globo, marcando o início oficial da temporada.

Os primeiros nomes revelados serão os 20 integrantes do grupo Pipoca. Diferentemente de outras edições, os candidatos serão apresentados diretamente de casas de vidro espalhadas pelo país. As estruturas estão localizadas em São Caetano do Sul (SP), Brasília (DF), Salvador (BA), Manaus (AM) e Porto Alegre (RS).

Cada casa reúne quatro participantes, sendo dois homens e duas mulheres. Ao todo, 20 candidatos disputam vagas no confinamento, mas apenas 10 entrarão efetivamente na casa após a escolha do público. A votação será aberta no Gshow.

Já os participantes do grupo Camarote começam a ser anunciados na tarde de sexta-feira, também ao longo da programação da emissora.

Outra novidade desta edição é a presença de participantes de temporadas anteriores. Os chamados Veteranos do reality serão divulgados na segunda-feira (12/1), mesma data da estreia oficial do BBB 26.

Paralelamente aos anúncios, a partir de sexta-feira, o gshow e o Globoplay exibem a tradicional Maratona Big Day. A programação reúne convidados especiais para comentar os candidatos do grupo Pipoca. A transmissão será ao vivo e acompanha, em tempo real, a revelação dos brothers e sisters.

Além disso, um especial será exibido após a novela Três Graças na sexta-feira (9/1) e no sábado (10/1). No domingo (11/1), a exibição ocorre após o Domingão com Huck. Os programas apresentam o perfil dos candidatos de cada casa de vidro, com participantes de todas as regiões do país.

A votação popular seguirá aberta no gshow até domingo. Os escolhidos pelo público serão anunciados no Seleção BBB, logo após o Domingão com Huck, definindo quem entra oficialmente na casa mais vigiada do Brasil.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉