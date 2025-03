Quem saiu do BBB? Camilla é a anônima mais rejeitada da era dos paredões triplos

Camilla Maia foi eliminada do BBB 25 nesta terça-feira (4) com rejeição histórica. A sister saiu do BBB com 94,67% dos votos do público, o que faz dela a participante anônima mais rejeitada em um paredão triplo em todas as edições do Big Brother Brasil.

Veja também: Praias famosas de SC vão ter engorda

Em números absolutos, três participantes do grupo Camarote, que já eram conhecidos, foram mais rejeitados: Karol Conká, Nego Di e Viih Tube. Outra Pipoca, Aline (BBB 5), também recebeu mais votos, mas, na ocasião, o Paredão era duplo.

Veja o ranking de maiores rejeições no Big Brother Brasil em números absolutos

Karol Conká (BBB 21): com 99,17%

Nego Di (BBB 21): com 98,76%

Viih Tube (BBB 21): com 96,69%

Aline da Silva (BBB 5): com 95%

Camilla Maia (BBB 25): com 94,67%

Vale lembrar que o sistema de votações mudou em 2024. Agora, a porcentagem final dos votos é uma média entre os votos por CPF (voto único) e os votos de torcida.

A dinâmica do Paredão também mudou ao longo dos anos. Nas primeiras edições, a berlinda era sempre dupla (um contra um). Esse foi o caso da eliminação de Aline. A partir do BBB 8, eles deixaram de ser únicos, dando espaço para as berlindas triplas e outras dinâmica.