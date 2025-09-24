Quem matou Odete Roitman?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma das únicas certezas que existia sobre o remake de Vale Tudo era que a empresária e vilã Odete Roitman seria assassinada. Mas você sabe ou se lembra quem foi o assassino na primeira versão?

Na versão original, exibida em 1988 e dirigida por Daniel Filho, Denis Carvalho e Ricardo Waddington, a assassina de Odete Roitman foi Leila, esposa de Marco Aurélio. Na época, sem internet e redes sociais para grandes vazamentos, o mistério parou o Brasil, com vários palpites sobre quem teria cometido o crime, já que, nos capítulos anteriores, surgiam diversos suspeitos em conflito com a presidente da TCA.

Já no remake, dirigido por Manuela Dias, até mesmo a morte de Odete Roitman é uma dúvida. A diretora vem alterando algumas tramas da novela, e o próprio público não é unânime quanto ao destino da milionária: muitos preferem vê-la pobre ou presa, em vez de morta no final da história.

Mas quem será o assassino de Odete Roitman em 2025?

Assim como em 1988, a resposta não será revelada tão cedo. Os atores recebem os roteiros de suas falas apenas na sexta-feira, para estudar no fim de semana e gravar na semana seguinte, evitando vazamentos. A novela já começou a dar indícios sobre o assassino misterioso de 2025: César descobriu que tem direito à metade da fortuna de Odete; há a rivalidade com Maria de Fátima; Marco Aurélio sofreu um atentado a mando de uma colega de trabalho; e, aos poucos, vão se delineando os suspeitos. Mas só saberemos a verdade no último capítulo — assim como aconteceu em 1988.