Quem matou Odete Roitman? Desfecho surpreendente revela “novo” final de Vale Tudo

Odete Roitman sobreviveu após sofrer um tiro de Marco Aurélio no remake de “Vale Tudo”. O mistério foi solucionado na noite desta sexta-feira (17), quando o último capítulo da versão escrita por Manuela Dias foi ao ar pela Globo e mostrou que a personagem deixou o Brasil e voltou para Europa. Sua suposta morte aconteceu em 6 de outubro, e nos dias antes da revelação surgiram várias teorias sobre o possível assassino.

Os principais suspeitos da nova versão eram Celina, irmã de Odete, interpretada por Malu Galli; Heleninha Roitman, filha da bilionária morta personagem de Paolla Oliveira; Maria de Fátima, vivida por Bella Campos; Marco Aurélio, papel de Alexandre Nero; e César, marido de Odete, vivido por Cauã Reymond. Todos estiveram no quarto de Odete, no Copacabana Palace, pouco antes do assassinato acontecer.

Quem eram os suspeitos

Responsável por criar os sobrinhos, Celina dependia de Odete para manter seus altos custos de vida, mas a relação entre as duas foi abalada com a descoberta de que Leonardo, filho de Odete que apenas ela sabia estar vivo, não morrera. Outro motivo que poderia ter levado ela ao assassinato era o fato de que, no dia da morte, ela pensava que Heleninha tinha se matado depois de sofrer com as mentiras da mãe.

Heleninha, por sua vez, passou a vida toda sofrendo pela suposta morte de Leonardo em um acidente de carro pelo qual acreditava ter sido sua culpa. Na realidade, a responsável pelo ocorrido tinha sido a própria Odete, segredo que veio à tona pouco antes de a bilionária ser assassinada.

Já Maria de Fátima, acolhida por Odete durante o seu relacionamento com Afonso, outro filho da bilionária, foi expulsa da família após seu caso com César vir à tona. Após descobrir que Leonardo estava vivo, ela tentou chantagear Odete, mas foi colocada na mira de um assassino de aluguel.

Marco Aurélio, por sua vez, viveu atritos com Odete durante toda a novela, e a bilionária tentou matá-lo duas vezes. Finalmente, o gigolô César estava previsto, no testamento da personagem, como herdeiro de 50% da empresa dela, a TCA. Além disso, ele temia se tornar uma das futuras vítimas de Odete diante.

Na “Vale Tudo” original, de Gilberto Braga, a assassina de Odete Roitman foi Leila, mulher de Marco Aurélio, que disparou contra a bilionária por acidente. Assim como na nova versão, a revelação só aconteceu ao final da novela.

