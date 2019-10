Se você vai à academia, faz cursos, frequenta padarias, compra flores, vai a shoppings, adora um cinema ou mesmo usa o Uber, não existem motivos para não assinar o Clube Gazeta. Atualmente são aproximadamente 1000 estabelecimentos conveniados a um dos maiores clubes de descontos do Brasil e cada Real (R$) economizado serve como uma espécie de abatimento no valor da mensalidade do Clube (que, convenhamos, já é baixinha).

Hoje, para você ter uma ideia, você não paga nada no primeiro mês. Isso mesmo, os primeiros 30 dias de uso são gratuitos. A partir do segundo mês, a mensalidade é de R$ 17,90. Se você e o (a) crush forem assistir a um filme nos cinemas parceiros, por exemplo, você tem 50% de desconto. Pronto. Com o dinheiro economizado em um único programa, você já pagou o clube neste mês.

Aí o dinheiro que você economizou no Uber, por exemplo, é dinheiro que o Clube economizou pra você. Que tal você passar no Outback e ganhar uma Bloomin Onion na compra de um aperitivo ou prato principal. Quer comer uma pizza com os amigos? Na Domino’s você tem 30% de desconto em cada delícia servida no cardápio. É muito desconto, em todos os cantos da cidade.

Para assinar você pode baixar o aplicativo nas lojas Apple Store e Play Store digitando na busca “Clube Gazeta”. Além de direto nos aplicativos, dá para assinar direto neste link: http://bit.ly/2pPt6IQ

Geolocalização

Agora, sua localização é essencial para aproveitar todos os descontos do Clube Gazeta e, economizar, em média, R$ 200 todos os meses. Ao optar por deixar as notificações ativadas, você vai receber um push na tela do seu telefone todas as vezes que passar na frente ou entrar de um estabelecimento parceiro.

Para habilitar a função é muito fácil: vá até a aba controle de notificações e deixe a parte de localização ativada. No mesmo lugar você pode ativar a seção de “Favoritos”, para receber notificações dos estabelecimentos preferidos. Lembre-se que são mais de mil parceiros!

Acesse o Clube e fique ligado nas promoções e nos conteúdos.