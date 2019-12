Você que está lendo, já deu alguma vez na vida alguma desculpa amarela para não ter que ir trabalhar? E deu certo? No caso da atriz Letícia Spiller, quase deu ruim. Ela, que vai ser uma das atrações do programa Que História É Essa, Porchat? desta terça-feira (3), contou que inventou uma desculpa para escapar de uma turnê com a Xuxa, enquanto era Paquita.

Segundo o relato, Letícia Spiller teria dito que não poderia viajar para fora do país, no caso para uma turnê no México, pois estaria com problemas de saúde. Ela disse que estava com crise de asma, mas não imaginava que Xuxa iria visitá-la antes da viagem.

“Tive que fingir um pouco a falta de ar”, confessou Letícia, quando acabou recebendo a visita da rainha dos baixinhos em casa. Segundo a atriz, ela não queria viajar porque tinha outro objetivo: queria se dedicar a uma peça de teatro.

O programa vai ao ar às 22h30, no canal fechado GNT. Além de Letícia Spiller, Que História É Essa, Porchat? também vai receber o apresentador Tadeu Schmidt e o ator Kiko Mascarenhas.

