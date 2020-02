Se há uma coisa que todos podem esperar nessa edição do BBB 20 é alguma discussão entre Felipe Prior e Pyong Lee. E mais uma delas aconteceu nesta madrugada.

Por dizer que quer ir ao paredão com o próprio Pyong, Felipe Prior foi rotulado pelo hipnólogo como “fraco” e “burro”.

“Você é burro em algumas atitudes. Então você é burro. O público olha como eles quiserem. Vou te dar uma dica. Aprenda a lidar com pessoas que você tem chance [de ir longe no jogo]”, disparou Pyong.

“Se eu sei que sou melhor que você jogando bola eu não vou falar que você é burro. Vou ser humilde coisa que você não é”, rebateu Prior, que sempre deixou claro que o rival é muito inteligente para decifrar o jogo.

Em outra parte do papo, Pyong dizia que o que mais pesou nesse paredão para que Prior ficasse teriam sido as atitudes de Bianca. Prior reclamou que Pyong teria feito o número 7 com a mão para rir dele sobre o número de votos que recebeu no paredão.

“Você está viajando. Era qualquer coisa, mas não era isso”, se defendeu o hipnólogo.