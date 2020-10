Rick Moranis, 67, conhecido por estrelar longas como “Querida, Encolhi as Crianças” e “Caça-Fantasmas”, foi agredido enquanto andava em uma rua próxima a seu apartamento, nos Estados Unidos.

De acordo com um vídeo compartilhado pelo departamento policial de Nova York nesta sexta-feira (2), um homem não identificado de repente dá um soco na cabeça do ator e vai embora tranquilamente.

Nas imagens não há sinal algum de contato anterior entre os dois, que caminham em direções opostas até Moranis ser atingido e cair no chão. De acordo com a CBS, o ator foi para um hospital local com dores na cabeça, costas e quadril e depois à delegacia registrar queixa. “Ele está bem, mas grato pelos pensamentos e desejos de todos”, disse o representante do artista ao The Hollywood Reporter.

O ataque acontece no momento em que Moranis retoma sua carreira artística. Após anos de afastamento, o ator foi confimado no elenco da continuação de “Querida, Encolhi as Crianças”, no qual viverá o mesmo papel e terá Josh Gad, interpretando seu filho já adulto.

Moranis se afastou da vida artística nos anos 90. Após sua esposa, a figurinista Ann Belsky, morrer vítima de câncer de mama, ele decidiu se dedicar aos filhos do casal: Rachel e Mitchell.

“Eu estava trabalhando com pessoas realmente interessantes, maravilhosas”, disse ele, segundo a People. “Abandonei essa vida para ficar em casa com meus filhos pequenos, que é um estilo de vida muito diferente, mas era importante para mim. Não tenho absolutamente nenhum arrependimento. Minha vida é maravilhosa”, concluiu.

Chris Evans, famoso por dar vida ao Capitão América, se mostrou indignado com a violência sofrida por Moranis. “Meu sangue está fervendo. Achem esse homem. Não se toca em Rick Moranis”, escreveu o astro no Twitter também na sexta-feira.