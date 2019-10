Com o tema “Gentilezas“, o jornalista e professor universitário Clóvis Barros Filho será a principal atração do 1° Encontro da Felicidade, evento que acontece no próximo dia 2 de outubro em Curitiba. Autor de 15 livros sobre ética, comunicação e filosofia, Clóvis é uma das referências motivacionais do Brasil, com palestra que levam o espectador à reflexão e, invariavelmente, às risadas. O evento será no Clube Curitibano.

Clóvis de Barros é professor doutor e livre docente pela Escola de Comunicação e Artes da USP e tem mais de 30 anos de experiência acadêmica. Entre suas publicações de maior destaque estão os livros “A vida que vale a pena ser vivida” e a “A monja e o professor: reflexões sobre ética, preceitos e valores” – escrito em parceria com a Monja Coen, monja zen budista brasileira de ascendência portuguesa, conhecida por seus ensinamentos sobre felicidade.

O encontro terá a participação dos corais do Clube Curitibano e Cantorum, que irão se apresentar antes da palestra. Os convites para o evento estão disponíveis no Departamento Social do clube e custam R$ 50 para sócios e R$80 para não sócios convidados. A palestra será no Salão Rubens Arles Bettega, na Av. Pres. Getúlio Vargas, 2857, bairro Água Verde. Informações pelo telefone (41) 3014-1919.