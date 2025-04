Produtora cancela shows do Ira! após polêmica de Nasi com bolsonaristas

A produtora 3LM Entretenimento cancelou shows da banda Ira! em quatro cidades de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul após um embate do cantor Nasi com bolsonaristas em uma apresentação em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, no dia 29 de março.

Depois de manifestação do vocalista contra a anistia aos responsáveis pelos ataques golpistas do 8 de janeiro, a banda foi vaiada por parte do público.

“Para vocês que estão vaiando, vou falar uma coisa: tem gente que acompanha o Ira!, mas nunca entendeu o Ira! Tem gente que nos segue e é reacionário, tem gente que é bolsonarista. Isso não tem nada a ver, gente”, declarou Nasi, indignado. “Por favor, vão embora da nossa vida! Vão embora e não apareçam mais em shows, não comprem nossos discos”.

A produtora informou, em nota, que após o ocorrido não teve outra alternativa a não ser cancelar os shows nas quatro cidades da região sul: Jaraguá do Sul e Blumenau, em Santa Catarina; e Caxias do Sul e Pelotas, no Rio Grande do Sul.

“Recebemos inúmeros pedidos de cancelamento de ingressos adquiridos, desistência de patrocinadores e o risco claro de não progressão das vendas até as datas dos shows”, diz a nota.

Além de anunciar o cancelamento, a 3LM criticou a postura da banda, afirmando que o público precisa ser bem tratado por produtores e artistas.

Para a produtora, “os artistas deveriam subir ao palco apenas para apresentar suas músicas e talentos”.

Os valores dos ingressos comprados antecipadamente serão devolvidos automaticamente, de acordo com as formas de pagamento realizadas, diretamente pelo sistema de compras, em um prazo de 30 dias.

A banda está na estrada com turnê em comemoração aos 20 anos do disco “Acústico MTV”, que vendeu 1 milhão de cópias entre CDs e DVDs e é um grande sucesso na trajetória do grupo.

O setlist inclui músicas como “O Girassol”, “Tarde Vazia”, “Envelheço na Cidade”, “Dias de Luta” e “Flores em Você”.

O Ira! tem shows marcados até outubro deste ano na capital e em cidades do interior de São Paulo, no Rio de Janeiro, Curitiba, Belém, Belo Horizonte e em outros municípios de Minas Gerais e do Paraná.

Outros artistas, como Anitta, Daniela Mercury e Nando Reis, também já se manifestaram contra a anistia em suas apresentações.

A maioria dos brasileiros, 56% dos ouvidos pelo Datafolha, é contrária à anistia aos responsáveis pelos ataques golpistas. Já a dosimetria das penas aplicadas a eles divide opiniões: 34% as consideram adequadas, enquanto 36% gostariam de vê-las reduzidas e 25%, aumentadas.

O instituto ouviu 3.054 eleitores em 172 cidades do país de 1º a 3 de abril, em um levantamento com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou menos.