A princesa Beatrice, neta da rainha Elizabeth II, está noiva do empresário italiano Edoardo Mapelli Mozzi. Os pais dela, príncipe Andrew e a ex-mulher Sarah Ferguson, anunciaram o noivado nesta quinta-feira, 26. O Palácio de Buckingham informou, por meio de um comunicado no site e nas redes sociais, que o casal ficou noivo durante um fim de semana na Itália no início deste mês. O casamento ocorrerá em 2020.

“Estamos empolgados com o fato de Beatrice e Edoardo terem ficado noivos, tendo visto o relacionamento deles se desenvolver com orgulho. Somos os pais sortudos de uma filha maravilhosa que encontrou seu amor e companheiro em um amigo completamente dedicado e um jovem leal. Enviamos a eles todos os bons desejos para um futuro maravilhoso da família”, disseram os pais da noiva, o duque e a duquesa de York.

Fotos tiradas pela princesa Eugenie, irmã de Beatrice, foram publicadas nas redes sociais da Família Real. As imagens foram registradas na Itália.

“Estamos extremamente felizes por poder compartilhar as novidades do nosso recente noivado. Estamos muito empolgados por embarcar nessa aventura de vida juntos e mal podemos esperar para nos casar”, disseram os noivos nas publicações.

Edoardo é filho do ex-esquiador olímpico conde Alessandro Mapelli Mozzi, que foi amigo do duque de York. O empresário tem um filho com a arquiteta e designer Dara Huang, com quem teve um relacionamento até 2018.

Sarah, mãe de Beatrice, também publicou fotos do casal em seu perfil no Instagram e disse que estava com “lágrimas de alegria” e orgulhosa pela “novidade sensacional”.