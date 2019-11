Julia Ormond foi confirmada, pelo canal AMC, no elenco de The Walking Dead: World Beyond, terceira série do universo The Walking Dead.

Com estreia programada para o primeiro semestre de 2020, a atriz britânica será Elizabeth, líder carismática de uma enorme, sofisticada e formidável força.

Também integram o elenco Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston e Nico Tortorella.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.