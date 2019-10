A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta quarta-feira, 16, ter recebido 32 inscrições de filmes que pretendem concorrer ao Oscar 2020 de Melhor Animação. A lista oficial de indicados, com cinco candidatos, será anunciada no dia 13 de janeiro de 2020.

A Academia informou que vários dos filmes inscritos ainda não preencheram totalmente os requisitos para avançar no processo de votação. Na próxima etapa, os membros das áreas de curtas-metragens e animações da Academia escolherão os 5 finalistas do prêmio.

Os títulos inscritos na categoria de animação também se qualificam para o Oscar em outras categorias, incluindo Melhor Filme. O 92º Oscar acontece no dia 9 de fevereiro de 2020, em Hollywood.

Confira a lista de filmes inscritos para a categoria ‘Melhor Filme de Animação’:

Abominável;

A Família Addams;

Angry Birds 2;

Another Day of Life;

Away;

Buñuel no labirinto das tartarugas;

Children of the Sea;

Dilili in Paris;

Frozen II;

Funan;

Genndy Tartakovskys Primal – Tales of Savagery;

Como Treinar O Seu Dragão 3: O Mundo Secreto;

I Lost My Body;

Klaus;

The Last Fiction;

Lego, o Filme: Parte 2;

Maronas Fantastic Tale;

Missing Link;

Ne Zha;

Okkos Inn;

Pachamama;

Promare;

Rezo;

A Vida Secreta dos Pets 2;

Spies in Disguise;

The Swallows of Kabul;

This Magnificent Cake!;

The Tower;

Toy Story 4;

Upin & Ipin: The Lone Gibbon Kris;

Weathering with You;

White Snake.