Anunciada pela HBO, a série Avenue 5 vai estrear em 19 de janeiro, tanto no canal quanto na HBO GO. Criada e dirigida por Armando Iannucci e ambientada 40 anos no futuro, produção conta com Hugh Laurie vivendo o protagonista Ryan Clark, capitão do cruzeiro espacial Avenue 5.

Ao partir para uma viagem de oito semanas em torno de Saturno, o cruzeiro espacial passa por dificuldades técnicas e Ryan e sua despreparada equipe terão de tranquilizar os passageiros.

Também no elenco, Josh Gad, Zach Woods, Rebecca Front.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.