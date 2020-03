O seriado Castelo Ra-Tim-Bum, da TV Cultura, marcou a infância de toda uma geração. Um dos momentos mais lembrados por todos é a música cantada por Arnaldo Antunes em que se ensina a melhor forma de lavar as mãos. Em tempos de coronavírus, quando a higienização das mãos com água e sabão tem a mesma eficiência que o álcool em gel, um dos protagonistas do seriado voltou para recontar essa história.

Pedro, personagem principal da história, era interpretado pelo ator Luciano Amaral. Em seu perfil no Facebook, Luciano postou uma nova e divertida versão deste verdadeiro tutorial de como se lava a mão corretamente. Assista abaixo e mate a saudades da música, do Castelo Ra-Tim-Bum, do Luciano e do Pedro.

Vale a pena lembrar e continuar lavando suas mãos constantemente. Um pequeno gesto que ajuda muito na prevenção da Covid 19. E não sou eu q to falando, é o Pedro. Compartilhe! 👏🏼💦🏰 #Pedro #CasteloRatimbum #LavarAsMaos #CoronaVirus Posted by Luciano Amaral on Tuesday, March 24, 2020

Veja abaixo a versão original

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).