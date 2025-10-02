‘Peaky Blinders’ terá sequência na Netflix com lançamento de novas séries

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O universo de “Peaky Blinders” voltará à televisão e ao streaming a partir de duas séries novas. Em outra parceria entre a Netflix e a BBC, as produções terão seis episódios de 60 minutos cada e devem seguir uma nova geração da gangue de criminosos dos anos 1920 criada por Steven Knight e liderada por Thomas Shelby, personagem vivido por Cillian Murphy.

Os acontecimentos dos novos seriados darão continuidade ao longa-metragem de “Peaky Blinders” que já havia sido anunciado e ainda não foi lançado, atualmente em fase de finalização.

Segundo a sinopse oficial, as séries partem da reconstrução de Birmingham, cidade que situa o mundo desses personagens e foi bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial. Os conflitos surgem da corrida pelo controle da ambiciosa reconstrução da cidade, na qual os Shelby se inserem profundamente.

“Estou muito feliz em anunciar este novo capítulo da história de ‘Peaky Blinders’. Mais uma vez a trama terá como raiz Birmingham e contará a história de uma cidade que renasce das cinzas após o bombardeio de Birmingham. A nova geração dos Shelbys está no comando, e será uma jornada incrível”, diz Knight.

Sob o título provisório “Immortal Man”, o filme baseado em “Peaky Blinders” deve ser lançado em 2026, e será exibido nos cinemas antes de chegar à Netflix. As novas séries ainda não possuem data de estreia ou títulos oficiais.