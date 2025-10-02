Nova geração

‘Peaky Blinders’ terá sequência na Netflix com lançamento de novas séries

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Folhapress Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 02/10/25 14h05
Peaky Blinders
Foto: Reprodução | Netflix

O universo de “Peaky Blinders” voltará à televisão e ao streaming a partir de duas séries novas. Em outra parceria entre a Netflix e a BBC, as produções terão seis episódios de 60 minutos cada e devem seguir uma nova geração da gangue de criminosos dos anos 1920 criada por Steven Knight e liderada por Thomas Shelby, personagem vivido por Cillian Murphy.

Os acontecimentos dos novos seriados darão continuidade ao longa-metragem de “Peaky Blinders” que já havia sido anunciado e ainda não foi lançado, atualmente em fase de finalização.

Segundo a sinopse oficial, as séries partem da reconstrução de Birmingham, cidade que situa o mundo desses personagens e foi bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial. Os conflitos surgem da corrida pelo controle da ambiciosa reconstrução da cidade, na qual os Shelby se inserem profundamente.

+ Leia mais

“Estou muito feliz em anunciar este novo capítulo da história de ‘Peaky Blinders’. Mais uma vez a trama terá como raiz Birmingham e contará a história de uma cidade que renasce das cinzas após o bombardeio de Birmingham. A nova geração dos Shelbys está no comando, e será uma jornada incrível”, diz Knight.

Sob o título provisório “Immortal Man”, o filme baseado em “Peaky Blinders” deve ser lançado em 2026, e será exibido nos cinemas antes de chegar à Netflix. As novas séries ainda não possuem data de estreia ou títulos oficiais.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna