Filha do ator Paul Walker, que morreu em 2013 após se envolver em um acidente de carro, Meadow Walker, resolveu fazer uma homenagem ao pai no dia em que sua partida completa sete anos.

Em publicação pelas redes sociais, fez um texto em que o compara ao seu melhor amigo. Na época do acidente ela tinha 15 anos. Na imagem, aparece no colo dele ainda criança.

“Dia bobo para lembrar com tristeza. Hoje é uma celebração do amor e da felicidade que você trouxe ao mundo. Aqui está uma foto do meu melhor amigo e eu cochilando”, publicou ela.

O ator, famoso por ser um dos protagonistas da franquia de filmes “Velozes e Furiosos”, estava no banco do passageiro de um Porsche quando o veículo se chocou contra uma árvore e um poste e explodiu.

Ele e o motorista estavam no local para um evento de caridade da Reach Out Worldwide, na comunidade de Valência, em Santa Clarita, a cerca de 30 quilômetros ao norte de Hollywood.

Em agosto de 2018, o artista foi homenageado com o documentário “I Am Paul Walker”, relançado em uma versão estendida. Com 30 minutos a mais de duração, o longa mostra entrevistas de familiares e amigos, incluindo o cantor Tyrese Gibson, que esteve no elenco de “Velozes e Furiosos” com ele.