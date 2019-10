A atriz Patrícia Pillar e outras personalidades fizeram duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro após ver a foto em que uma criança aparece fardada e segurando uma arma no colo do chefe do Executivo. Em sua conta no Twitter, a atriz afirmou não mais reconhecer o Brasil diante de tantas situações incompressíveis. A cena foi registrada durante a cerimônia de formatura dos sargentos da Polícia Militar de São Paulo.

Que mentalidade macabra é essa? Não reconheço este Brasil. – Criança com farda da PM e arma de brinquedo na mão posa para fotos com Bolsonaro | São Paulo | G1 https://t.co/WYnUFrtgPI — Patricia Pillar (@patriciapillar) October 11, 2019