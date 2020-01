Premiado mundialmente e favorito ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, o filme sul-coreano “Parasita” está sendo adaptado para uma série de televisão do canal HBO. A informação foi dada pela revista Variety. Segundo a publicação, o diretor do longa-metragem original, Bong Joon Ho e Adam McKay, diretor de “A Grande Aposta” e “Vice”, estão em negociações para assumirem a posição de produtores executivos da série.

Não está definido se a série será um remake em língua inglesa do filme ou algum tipo de spinoff que possa dar sequência à história original. “Parasita” chamou a atenção de Hollywood após vencer a Palma de Ouro em Cannes e o Globo de Ouro. Ainda não há previsão de estreia para a série.

“Parasita” retrata a luta de classes com viés contemporâneo. Pouco a pouco, a família Kim, que mora em um porão sujo cheio de insetos, consegue empregos na casa da família Park, sem que estes saibam do parentesco entre eles. A partir daí, a família intrusa começa a invadir o espaço alheio. “O argumento e o roteiro são originais, mas, quando jovem, e ainda estava na faculdade, trabalhei como tutor na casa de uma família rica. Dava aulas particulares e, quando os pais não estavam, meu estudante me levava para conhecer os ambientes. Mostrou-me a sauna privativa, e aquilo me passou uma ideia de invasão de privacidade, como se eu fosse um voyeur, fantasiando sobre a vida daqueles estranhos. A ideia ficou comigo e, de alguma forma, germinou no que virou Parasita”, disse Joon-Ho em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, durante o lançamento do filme.