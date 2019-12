O Globoplay anunciou novas produções documentais, que chegarão ao catálogo em 2020. Estão previstas a série exclusiva Sandy & Junior – A História, que vai contar a história da dupla, e Medina, mostrando a trajetória do surfista brasileiro, além da produção Caso Evandro, com um dos casos policiais mais intrigantes do País, baseada no podcast criado por Ivan Mizanzuk, com direção de Aly Muritiba.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.