Para atrair (e manter) a clientela, pizzarias paulistanas criam novas coberturas, massas e até formatos para a clássica redonda. Confira alguns destaques da temporada:

Depois de um “ensaio” no ano passado, o restaurante Tre Bicchieri, no Itaim, lança seu menu de pizzas para as noites de domingo. Já na unidade do Tre JK, no Shopping JK Iguatemi, elas saem do forno diariamente. Assadas em forno elétrico, as pizzas individuais são feitas com massa de fermentação natural e longa e podem ganhar oito opções de cobertura, como a ‘Alla Burrata’ (R$ 64), com molho de tomate italiano, burrata, rodelas de tomate, pesto de azeitona preta e manjericão. R. General Mena Barreto, 765, Itaim Bibi, 3885-4004. 12h/15h e 19h/23h (6ª, 12h/16h e 19h/0h30; sáb., 12h/16h30 e 19h/0h30; dom., 12h/17h e 19h/22h).

Famosa por assar pizzas saborosas, com massa e ingredientes de primeira, a Bráz Pizzaria inova mais uma vez e lança sua quarta versão de massa, agora sem glúten, que pode ganhar coberturas como a boa margherita (R$ 52) e a ‘Castelões’ (R$ 58). Desenvolvida por Raffaele Mostaccioli, mestre em panificação e fermentação da Bráz, a massa é preparada e recheada em um espaço separado das demais. A novidade estreia na unidade de Perdizes em tamanho individual e quantidade limitada por dia. R. Piracuama, 155, Perdizes, 2366-9894. 18h30/0h (6ª, 12h/15h e 18h30/1h; sáb., 18h30/1h).

Para celebrar seus 20 anos, a Meime amplia a seleção de pizzas napolitanas, inclui coberturas veganas e lança um menu de carpaccios. Entre as novas pedidas está a pizza ‘Amalfitana’ (R$ 52), com muçarela cremosa, fatias de calabresa, corações de alcachofra e salsinha. Na ala das vegetarianas, a ‘Capone’ (R$ 49,00) leva muçarela, alho-poró, abobrinha, berinjela, pimentão, parmesão e salsa. R. Casa Forte, 503, Santana, 2952-8366. 18h/23h45 (6ª e sáb., 18h/0h45; fecha 2ª).

Uma nova pizza marca presença no cardápio da Soggiorno da Vila: a ‘Carbonata’. Com duas opções de molho, de tomate (R$ 50, individual; R$ 80, grande) ou creme de trufa branca (R$ 55/R$ 85), a redonda leva muçarela, parmesão, pancetta, ovo poché e pimenta-do-reino. R. Harmonia, 359, V. Madalena, 3815-9545. 17h30/23h (6ª a dom., 17h30/0h; fecha 2ª).

A novidade no Rossopomodoro Cucina e Pizzeria Napoletana é a ‘Pizza Borboleta’ (R$ 58). Criada pelo pizzaiolo Rosario Minucci em homenagem à primavera, a receita vem com três sabores sobre massa fermentada por 24 horas. No centro, um minicalzone recheado com ricota de búfala, provolone e gorgonzola, envolto por rúcula, presunto parma e cereja de búfala. Uma das laterais leva molho de tomate, muçarela, calabresa e parmesão e, do outro lado, peperoni apimentado e cebola caramelizada sobre molho de tomate e muçarela. R. Pedroso Alvarenga, 909, Itaim Bibi, 3073-1544. 12h/15h e 19h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/1h; dom., 12h/0h).

A criação da vez na Carlitos é a pizza fechada de 1,2 quilo. A fartura começa com o recheio, cerca de 900 gramas, e mais 300 gramas de massa fermentada lentamente, que entra como base e cobertura da pizza. Há quatro opções de recheio. A ‘Vila Mariana’ (R$ 66,50), por exemplo, vem com ricota, alcachofra, queijo fior di latte e alho-poró, finalizada com parmesão e alho-poró. A ‘Vila Nova’ (R$ 69) combina frango desfiado, gorgonzola, Catupiry, lascas de maçã verde e para arrematar, parmesão e cebola roxa. R. Jorge Chamas, 364, V. Mariana, 5572-2552. 18h/23h30 (6ª e sáb., 18h/0h).

Além de assar pizzas à noite, a Marias e Clarices – BeerPizza passou a abrir também para o almoço, durante e semana, com menu executivo e pratos variados. Outra novidade fica reservada aos almoços de 6ª: o sanduíche de pernil, que traz a carne assada por dez horas. O pão também é feito na casa com massa de pizza e assado na hora do pedido. O sanduíche está no almoço executivo, por R$ 31,90, com direito à sobremesa. R. Mourato Coelho, 1.447, V. Madalena, 3819-3310. 12h/15h e 18h30/0h (sáb. e dom., 18h30/0h; fecha 2ª).