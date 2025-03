Paolla Oliveira sobe ao palco e samba ao lado de Diogo Nogueira em camarote

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A atriz Paolla Oliveira causou frisson ao chegar em um camarote na Marquês de Sapucaí, na madrugada desta terça (4), para acompanhar o fim do show do namorado, Diogo Nogueira.

De vestido prata e cercada por assessores e seguranças, ela entrou no espaço e foi direto para o palco para dar um beijo no cantor, atração da noite no camarote Folia Tropical.

Depois, ela ficou na frente do palco, em um espaço reservado, sambando e curtindo todas as músicas até o fim da apresentação.

De lá, o casal foi para um espaço reservado no camarote. Paolla é um dos grandes nomes deste Carnaval. Na noite desta terça (4), ela fará a sua despedida como rainha de bateria da Grande Rio.

Foto: Reprodução/Instagram/Paolla Oliveira.