Pelo visto, Paolla Oliveira gosta de provocar seus seguidores com fotos antigas. Nesta quinta-feira (17), ela praticamente enlouqueceu seus fãs ao publicar uma foto sua, nua, em uma banheira, para um antigo ensaio para a revista VIP, usando a #tbt (‘throw back thursday’, em inglês, ou seja, quinta-feira de relembrar alguma foto antiga). Com a publicação, a atriz, que está no ar como a influencer Vivi Guedes, na novela A Dona do Pedaço, recebeu uma chuva de elogios.

+Leia também: Larissa Manoela não teme ‘praga’ de Silvio Santos ao sair do SBT

Veja o post na íntegra: