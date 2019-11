Começam a chegar nas bancas e livrarias as primeiras edições da Panini dos livros clássicos da Disney. Ela retoma as publicações canceladas pela Abril, que está em recuperação judicial, e prevê 20 lançamentos para 2020. Há títulos, ainda, no catálogo da Culturama e da Melhoramentos, entre outras editoras.

Os primeiros lançamentos, que também serão encontrados na Comic Con Experience (CCXP) entre os dias 5 e 8 de dezembro, onde a Panini prevê uma grande ação de divulgação, são Os Anos de Ouro de Mickey 1944-1946: O Segredo dos Fantasmas e Outras Histórias; Tio Patinhas – A Coroa Perdida de Gengis Khan, por Carl Barks; e Biblioteca Don Rosa – Tio Patinhas e Pato Donald: O Solvente Universal. Para dezembro, está previsto Mickey e Pateta Pé na Estrada.

A crise que afeta o mercado editorial bate diferente em “editoras de fãs” e não costuma afetar obras que mexem com a memória afetiva dos leitores.

“Sentimos menos o impacto, pois os nossos produtos são colecionáveis e contamos com um público fiel às licenças e títulos”, comenta Marcelo Adriano da Silva, gerente de Marketing da Panini Brasil. Há desafios, claro, ele reconhece, como a mudança no hábito de consumo, o que faz a editora olhar para o digital e para pontos de venda alternativos.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.