Antecipando as homenagens ao centenário da escritora Clarice Lispector, a TV Cultura preparou, para este sábado, 14, especial apresentado por Adriana Couto. Com exibição a partir das 22h, atração traz entrevista exclusiva com Benjamim Moser, biógrafo de Clarice.

continua depois da publicidade

Além disso, público vai conferir a última entrevista concedida pela escritora, ao repórter Julio Lerner, em 1977, em que revela traços importantes de sua personalidade, que ajudam a compreender quem era essa mulher, que nasceu na Ucrânia, mas que se dizia “brasileira e pernambucana”.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.