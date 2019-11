O padre Fábio de Melo revelou na terça-feira, 26, que sofreu uma crise de pânico antes de iniciar um show na cidade de São Benedito, no Ceará. Ele foi diagnosticado com a síndrome em 2017.

“Hoje, mais uma vez, minutos antes de subir ao palco, o fantasma do pânico me revisitou. Mas Deus me reergueu através do povo de São Benedito, Ceará. Obrigado”, escreveu em uma publicação no Instagram.

O ex-apresentador da Globo e atual âncora da CNN Brasil, Evaristo Costa, escreveu “amém” nos comentários em apoio ao padre. Fafá de Belém também demonstrou afeto por Fábio: “Oro por você, amigo. Oramos todos. Muito amor para ti”.

Cid Moreira, Eriberto Leão e Luciano, que faz dupla com Zezé Di Camargo, foram outras personalidades que deixaram palavras e emojis de conforto para o religioso.

‘Pensei em morrer muitas vezes’

Em entrevista ao programa Mariana Godoy Entrevista, em abril de 2018, Fábio de Melo afirmou que a síndrome de pânico é consequência de “uma vida mal vivida” e que acredita não ter dedicado tempo suficiente para cuidar de si.

“Eu pensei em morrer muitas vezes, em deixar de fazer tudo que faço, em acabar com tudo o que eu tinha iniciado. É impressionante como o pânico retira o chão da gente”, falou na ocasião.