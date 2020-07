O cantor Ozzy Osbourne, 71, parece que está determinado a voltar aos palcos. Em entrevista ao podcast Wild Ride!, Sharon Osbourne, mulher do roqueiro, comentou que o marido já trabalha com música.

“Ele está começando seu segundo álbum com Andrew Watt agora. E você não pode detê-lo. Ele está fazendo isso”, disse Sharon.

Em seguida, compartilhou com o público a informação de que ele quer cantar novamente. Ele tinha o desejo de fazer uma turnê de despedida. “Ozzy diz que, no que diz respeito à performance, ele precisa terminar do seu jeito.”

Ela lembrou que já havia ingressos vendidos para isso. “Vai acabar do jeito dele. E ele vai voltar. E mesmo que seja apenas um grande show para se despedir, ele fará”, disse.

Os planos de turnê tiveram de ser adiados depois que Ozzy, em fevereiro de 2019, ficou internado por dez dias por complicações de uma forte gripe. Ele também levou um tombo e teve complicações no corpo.

Por problemas de saúde, o cantor já havia adiado a turnê europeia que faria em janeiro. Na ocasião, ele teve uma infecção respiratória. Os médicos o haviam alertado que o quadro era digno de cuidados e poderia evoluir para uma pneumonia.

Em outubro de 2018, a saúde já se complicava e Osbourne adiou shows nos Estados Unidos por conta de duas infecções na mão.