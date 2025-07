Lenda do heavy metal, Ozzy Osbourne morre aos 76 anos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Morreu nesta terça-feira (22) o cantor Ozzy Osbourne, aos 76 anos, uma das lendas do rock mundial. O artista nascido em Birmingham, na Inglaterra, foi líder da banda Black Sabbath. A causa da morte ainda não foi revelada.

A notícia da morte foi confirmada pela família, em um comunicado nas redes sociais. “É com mais tristeza do que palavras podem expressar que temos que informar que nosso querido Ozzy Osbourne faleceu esta manhã. Ele estava com sua família e cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade da nossa família neste momento”, informou comunicado.

Ozzy foi um líder do estilo heavy metal, ganhando destaque pelo vocal e pelas atitudes de um astro do rock, cheias de energia e bom humor, o que fez com que conquistasse diversos fãs e admiradores, além de ganhar o apelido de “Príncipe das Trevas”.

Primeiro vocalista do Black Sabbath, Ozzy gravou álbuns bastante conhecidos, como “Paranoid” e “Master of Reality”. Após deixar a banda em 1979, seguiu com carreira solo, lançando hits como “Crazy Train” e “No More Tears”.

Ozzy era casado com a empresária Sharon Osbourne. Ele teve seis filhos: Aimee, Kelly, Jack, Jessica, Louis e Elliot. Em 2019, Ozzy foi diagnosticado com Parkinson e passou por diversas cirurgias.