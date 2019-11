Depois de nove anos sem gravar um disco, o eterno líder do Black Sabbath, Ozzy Osbourne, anunciou na última quinta-feira o lançamento de Ordinary Man, seu novo trabalho. O primeiro single será “Under the Graveyard“, que já está disponível em todas as plataformas de streaming. O projeto foi gravado em Los Angeles e tem lançamento previsto para a primeira metade de 2020, segundo a Revista Rollings Stones.

Para encerrar o jejum de novos discos (o último foi Scream, em 2010), Ozzy escalou o baixosta Duff McKagan (Guns N’ Roses), o guitarrista Andrew Watt e o baterista Chad Smith (Re Hot Chilli Peppers). De acordo com o comunicado de imprensa, Ozzy conta que a ideia de fazer um novo álbum surgiu após participar da faixa “Take What You Want”, de Post Malone.

Ouça abaixo “Under the Graveyard“.