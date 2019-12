OSGEMEOS, célebre dupla do cenário da arte urbana, está preparando para o ano que vem, uma exposição panorâmica na Pinacoteca de São Paulo. Ainda não há data certa para a mostra, no entanto, espera-se que ela aconteça em algum momento do primeiro semestre de 2020.

Com o nome de OSGEMEOS – Segredos, a exposição tem como intuito fazer um apanhado geral das obras da dupla de artistas, que iniciou a carreira no final da década de 1980, sempre se valendo da cidade como objeto de estudo.

Ainda não se sabe exatamente quantas obras estarão em exposição no espaço, porém, todas as sete galerias do primeiro andar e também o octógono, já estão reservados para abrigar a mostra.

A curadoria será de Jochen Volz, diretor geral da Pinacoteca, junto a outro nome ainda não revelado. É interessante destacar que a exposição está alinhada com o tema central proposto pelo museu para 2020, que vai falar sobre a ligação que existe entre a arte e o espaço urbano.

Além de obras clássicas, também estarão disponíveis na Pinacoteca criações inéditas, feitas pelos GEMEOS pensando no espaço do museu.

Complementando a dupla de São Paulo, estarão expostos artistas com foco em levar ao público uma crítica sobre os modos de consumo da sociedade moderna, que vive nas cidades. Por intermédio da exposição Refiguring American Art 1913-1993, que chega ao Brasil a partir de uma parceria entre a Pinacoteca e a Terra Foundation, serão emprestadas obras de artistas como Andy Warhol, Barbara Kruger, Cindy Sherman, Jacob Lawrence, dentre outros.