O que significa sonhar que rasga roupas?

Sonhou rasgava roupas e agora quer saber que sinais seus inconsciente está querendo mandar? A Tribuna te ajuda a entender mais. Confira!

Esse sonho pode ter relação com emoções reprimidas, é hora de liberar o que está te prendendo! Sonhar que está rasgando a roupa é sinal de arrependimento. Agora, se sonhou que rasgava papel ou documento mostra uma grande insatisfação com a situação atual de sua vida, que tal começar algo novo e até tirar aquele plano do papel?