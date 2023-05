O que significa sonhar passar vergonha em público?

Sonhou que passava vergonha em público e agora quer entender o significado? A Tribuna do Paraná te ajuda a interpretar os seus sonhos. Confira!

Esse sonho pode significar que você se sente inseguro ou desconfortável quanto a algo que você fez ou disse, expressa sua preocupação em relação ao que pensam de você. Tome cuidado, pois isso pode afetar sua interação social. Tudo depende do seu contexto atual, pois pode ser uma forma do seu inconsciente te lembra de fazer boas escolhas e se concentrar em suas ações. Te ajuda a se expressar melhor com os outros.

