O que significa sonhar com roda-gigante?

Sonhar com roda-gigante é bom ou ruim? É preciso tomar cuidado? A Tribuna do Paraná te ajuda a entender mais. Confira!

Esse sonho costuma indicar muita felicidade. Porém esse sonho pode indicar altos e baixos na sua vida, problemas e até excesso de responsabilidades podem surgir, tenha cuidado! É preciso avaliar todas as áreas da sua vida e também o contexto do sonho. Se a roda-gigante estiver em movimento, surpresas boas ou ruins podem surgir. Se ela está parada tem ligação com a forma que enxerga a sua vida, algum sentimento pode estar te prendendo. Busque o autoconhecimento para conseguir seguir em frente.