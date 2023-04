O que significa sonhar com Perfume?

Sonhou com perfume e agora quer saber o que significa? A Tribuna do Paraná te ajuda a desvendar os mistérios dos seus sonhos. Confira!

Sonhar com perfume pode trazer diversos significados, tudo vai depender do seu contexto. Quando no sonho você está comprando um perfume importado, pode ficar tranquilo pois representa proteção espiritual. Já se você está vendendendo um perfume importado, aguarde, haverá alegria na família. Entretanto, caso em seu sonhos o perfume está quebrando, não é um bom sinal, pode indicar que você não está seguindo o caminho certo para alcançar seus objetivos, então tente encontrar alternativas.

