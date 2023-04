O que significa sonhar com Penas?

Você já Sonhou com Penas? Afinal, é um bom sinal ou não? A Tribuna do Paraná vai te ajudar a desvendar os significados dos seus sonhos.

Sonhar com Penas não é muito comum, e quando acontece, tudo depende do seu contexto atual e da cor dessas penas. Quando no sonho as penas são vermelhas, pode ser sinal de amor ardente em sua vida. Já as verdes, indicam esperança. As pretas não trazem um bom presságio já que indicam aflições em seu caminho. As amarelas, são sinais de intrigas, por isso tome cuidado com impulsividades. As brancas indicam satisfações com dinheiro. E as de cor azul, mostra aborrecimentos que terá.

