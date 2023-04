Que sinal seu inconsciente está querendo mandar ao sonhar com pegadas? A Tribuna traz mais detalhes para te ajudar a entender melhor o que sonhou.

Como todos os sonhos, a interpretação pode mudar dependendo do contexto. Caso você veja as próprias pegadas, pode esperar por sucesso e prosperidade. Já quando estão apagadas, podem indicar dúvidas pelo caminho, você deve esclarecê-las. Caso as pegas sejam de outra pessoa, aja com cautela no campo dos negócios para não ter surpresa.

