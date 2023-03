Você já Sonhou com um ninho? Afinal, é um bom sinal ou não? A Tribuna te ajuda a entender mais.

O sonho com ninho pode indicar muitas coisas, os sinais vão depender do contexto que apareceu no seu sonho. Se você sonhar com um ninho de répteis, tome cuidado, pois pode indicar que uma pessoa falsa está sempre por perto. Já se você sonhar com um ninho de pássaros, já adiantamos que é um sinal de boa sorte, indica prosperidade chegando.

