Sonhar com cobra realmente indica traição? A tribuna te mostra o verdadeiro significado, confira.

Geralmente o primeiro pensamento de quem sonha com cobra é sobre traição, mas a verdade é que sonhar com o animal tem significados muito mais amplos. Se a cobra te ataca pode ser que haja um contato mais violento com os seus instintos. Se a cobra está enrolada, indica que você está se sentindo preso ou estagnado em suas conquistas, talvez seja o momento de viver mais intensamente.