Já sonhou que que tomava banho? Afinal isso indica algo bom ou ruim? Confira mais detalhes na Tribuna do Paraná!

Se no sonho o banho era quente, pode representar depressão, cuidado com as emoções. Já se era frio é sinal de preocupação com segredo. Quando no sonho é uma criança tomando banho significa que ganhará algo que desejava. Agora você tomando banho indica ciúme ou vontade de se livrar de algo velho. Tomar banho com a pessoa amada significa casamento.