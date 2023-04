O que significa sonhar com alguém querendo te matar?

Já teve um sonho em que alguém tentava te matar?. Hoje a Tribuna te ajuda a entender o significado desse sonho bizarro. Confira!

Esse sonho pode assustar bastante, mas calma, que o significado dele não é literal, e está ligado a algo pessoal e interno, você precisa interpretá-lo de acordo com seu contexto de vida atual. Se você sonhou com mais de uma pessoa tentando te matar, pode indicar que você entrou tanto no problema de alguém conhecido, que agora faz parte dele junto e está sofrendo por ela. Agora, caso alguém te mata a tiros simboliza que é hora de de tirar seus planos e sonhos do papel. Tome suas próprias decisões, sem influências de fora.

