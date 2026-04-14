O que fazer em Curitiba nesta terça-feira: show internacional e o melhor do Jazz

O cantor canadense Mac DeMarco é a grande atração da noite em Curitiba. O artista apresenta o show de sua nova turnê, baseada no álbum “Guitar”, em uma apresentação que já não possui mais entradas disponíveis para venda. Além do rock alternativo, a capital paranaense recebe hoje o virtuosismo da Curitiba Ska Jazz Ensemble no Teatro do Paiol e a montagem clássica de “Giselle” no Teatro Guaíra.
SHOWS
- Mac DeMarco
- Data: 14 de abril de 2026 (terça-feira).
- Local: Tork n’ Roll (Av. Mal. Floriano Peixoto, 1695, Rebouças).
- Horário: Abertura da casa às 19h; início do show às 21h.
- Ingressos: Oficialmente esgotados.
- Classificação: Menores permitidos acompanhados pelos pais ou responsáveis.
- Curitiba Ska Jazz Ensemble
- O que é: Show que une a energia do ska à improvisação do jazz, abrindo a temporada 2026 do projeto Terça Brasileira.
- Data: 14 de abril de 2026 (terça-feira).
- Local: Teatro do Paiol.
- Horário: 20h.
- Ingressos: Compre no Zet, por R$ 35 a inteira e R$ 17,50 a meia.
PEÇAS DE TEATRO E DANÇA
- Ballet Giselle
- O que é: Montagem da Curitiba Cia de Dança com participação especial de Ana Botafogo.
- Data: 14 de abril de 2026 (terça-feira).
- Local: Teatro Guaíra – Guairão (Rua Conselheiro Laurindo, 175, Centro).
- Horário: Abertura às 19h; início às 20h.
- Ingressos: R$ 45,00 (meia-entrada) no DiskIngressos ou bilheteria do teatro.