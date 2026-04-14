Curitiba

O que fazer em Curitiba nesta terça-feira: show internacional e o melhor do Jazz

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 14/04/26 09h11
Imagem mostra o cantor canadense Mac Demarco
canadense Mac DeMarco é a grande atração da noite em Curitiba. Foto: Instagram/@macdememe.co

O cantor canadense Mac DeMarco é a grande atração da noite em Curitiba. O artista apresenta o show de sua nova turnê, baseada no álbum “Guitar”, em uma apresentação que já não possui mais entradas disponíveis para venda. Além do rock alternativo, a capital paranaense recebe hoje o virtuosismo da Curitiba Ska Jazz Ensemble no Teatro do Paiol e a montagem clássica de “Giselle” no Teatro Guaíra.

SHOWS

  • Mac DeMarco
    • Data: 14 de abril de 2026 (terça-feira).
    • Local: Tork n’ Roll (Av. Mal. Floriano Peixoto, 1695, Rebouças).
    • Horário: Abertura da casa às 19h; início do show às 21h.
    • Ingressos: Oficialmente esgotados.
    • Classificação: Menores permitidos acompanhados pelos pais ou responsáveis.
  • Curitiba Ska Jazz Ensemble
    • O que é: Show que une a energia do ska à improvisação do jazz, abrindo a temporada 2026 do projeto Terça Brasileira.
    • Data: 14 de abril de 2026 (terça-feira).
    • Local: Teatro do Paiol.
    • Horário: 20h.
    • Ingressos: Compre no Zet, por R$ 35 a inteira e R$ 17,50 a meia.

PEÇAS DE TEATRO E DANÇA

  • Ballet Giselle
    • O que é: Montagem da Curitiba Cia de Dança com participação especial de Ana Botafogo.
    • Data: 14 de abril de 2026 (terça-feira).
    • Local: Teatro Guaíra – Guairão (Rua Conselheiro Laurindo, 175, Centro).
    • Horário: Abertura às 19h; início às 20h.
    • Ingressos: R$ 45,00 (meia-entrada) no DiskIngressos ou bilheteria do teatro.
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