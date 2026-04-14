O que fazer em Curitiba nesta terça-feira: show internacional e o melhor do Jazz

O cantor canadense Mac DeMarco é a grande atração da noite em Curitiba. O artista apresenta o show de sua nova turnê, baseada no álbum “Guitar”, em uma apresentação que já não possui mais entradas disponíveis para venda. Além do rock alternativo, a capital paranaense recebe hoje o virtuosismo da Curitiba Ska Jazz Ensemble no Teatro do Paiol e a montagem clássica de “Giselle” no Teatro Guaíra.

SHOWS

Mac DeMarco Data: 14 de abril de 2026 (terça-feira). Local: Tork n’ Roll (Av. Mal. Floriano Peixoto, 1695, Rebouças). Horário: Abertura da casa às 19h; início do show às 21h. Ingressos: Oficialmente esgotados. Classificação: Menores permitidos acompanhados pelos pais ou responsáveis.

Curitiba Ska Jazz Ensemble O que é: Show que une a energia do ska à improvisação do jazz, abrindo a temporada 2026 do projeto Terça Brasileira. Data: 14 de abril de 2026 (terça-feira). Local: Teatro do Paiol. Horário: 20h. Ingressos : Compre no Zet, por R$ 35 a inteira e R$ 17,50 a meia.



PEÇAS DE TEATRO E DANÇA

Ballet Giselle O que é: Montagem da Curitiba Cia de Dança com participação especial de Ana Botafogo. Data: 14 de abril de 2026 (terça-feira). Local: Teatro Guaíra – Guairão (Rua Conselheiro Laurindo, 175, Centro). Horário: Abertura às 19h; início às 20h. Ingressos: R$ 45,00 (meia-entrada) no DiskIngressos ou bilheteria do teatro.

