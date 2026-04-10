O que fazer em Curitiba nesta sexta? Festival terminando, rock e cinema

A sexta-feira em Curitiba está marcada pelo equilíbrio entre o teatro de fôlego e a reflexão intelectual. No Teatro Sesc da Esquina, a releitura de um clássico latino-americano promete impactar o público, enquanto a Biblioteca Pública abre espaço para o pensamento crítico sobre o mercado artístico. Para quem busca sensibilidade no palco, o Miniauditório do Guaíra apresenta uma história sobre identidade e superação

Teatro

“Veias Abertas” (Festival de Curitiba): Inspirada na obra de Eduardo Galeano, a peça busca uma linguagem moderna para os temas históricos do continente. Local: Teatro Sesc da Esquina (Rua Visconde do Rio Branco, 969). Horário: 20h30. Ingressos: Disponíveis pelo site do Festival ou bilheteria física no Shopping Mueller.

Inspirada na obra de Eduardo Galeano, a peça busca uma linguagem moderna para os temas históricos do continente. “Sidarta”: Solo inspirado na obra de Hermann Hesse sobre a busca existencial. Local: Teatro José Maria Santos. Horário: 16h (sessão extra) e 18h30. Ingressos: Últimas unidades na bilheteria do Shopping Mueller ou site do Festival.

Solo inspirado na obra de Hermann Hesse sobre a busca existencial. “Deixa Comigo”: A trajetória de uma empregada doméstica que compõe sambas na cozinha. Local: Miniauditório do Teatro Guaíra. Horário: 19h. Ingressos: Gratuito (distribuição 1h antes no local).

A trajetória de uma empregada doméstica que compõe sambas na cozinha.

Rock em Curitiba

Shows cover de Charlie Brown Jr. (clássicos do skate rock e letras de protesto/estilo de vida) e Linkin Park (reproduzindo a energia do nu metal de álbuns como Hybrid Theory e Meteora).

Onde: Tork ‘n Roll (Av. Marechal Floriano Peixoto, 1695 – Rebouças). O local é conhecido por sua estrutura ampla, decoração industrial e temática custom/motociclista.

(Av. Marechal Floriano Peixoto, 1695 – Rebouças). O local é conhecido por sua estrutura ampla, decoração industrial e temática custom/motociclista. Quando: Hoje, sexta-feira (10/04/2026) .

Hoje, . Horários: Abertura da casa às 20h00 . As bandas costumam subir ao palco a partir das 22h, mas vale chegar cedo para aproveitar a gastronomia e o ambiente.

Abertura da casa às . As bandas costumam subir ao palco a partir das 22h, mas vale chegar cedo para aproveitar a gastronomia e o ambiente. Ingressos entre R$ 20 e 40, no Disk Ingresso

Literatura e Arte

Lançamento “Jornal Sem Gosto”: Quinta edição da publicação dedicada à crítica de arte contemporânea, com roda de conversa. Local: Hall Térreo da Biblioteca Pública do Paraná. Horário: 18h. Entrada: Gratuita.

Quinta edição da publicação dedicada à crítica de arte contemporânea, com roda de conversa. Visita Guiada no MON: Exploração da arquitetura e acervo do museu. Local: Museu Oscar Niemeyer. Horário: 15h. Ingressos: Site do MON (modalidade ingresso + visita guiada).

Exploração da arquitetura e acervo do museu.

Cinema

Principais Estreias e Blockbusters