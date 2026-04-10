O que fazer em Curitiba nesta sexta? Festival terminando, rock e cinema

A sexta-feira em Curitiba está marcada pelo equilíbrio entre o teatro de fôlego e a reflexão intelectual. No Teatro Sesc da Esquina, a releitura de um clássico latino-americano promete impactar o público, enquanto a Biblioteca Pública abre espaço para o pensamento crítico sobre o mercado artístico. Para quem busca sensibilidade no palco, o Miniauditório do Guaíra apresenta uma história sobre identidade e superação
Teatro
- “Veias Abertas” (Festival de Curitiba): Inspirada na obra de Eduardo Galeano, a peça busca uma linguagem moderna para os temas históricos do continente.
- Local: Teatro Sesc da Esquina (Rua Visconde do Rio Branco, 969).
- Horário: 20h30.
- Ingressos: Disponíveis pelo site do Festival ou bilheteria física no Shopping Mueller.
- “Sidarta”: Solo inspirado na obra de Hermann Hesse sobre a busca existencial.
- Local: Teatro José Maria Santos.
- Horário: 16h (sessão extra) e 18h30.
- Ingressos: Últimas unidades na bilheteria do Shopping Mueller ou site do Festival.
- “Deixa Comigo”: A trajetória de uma empregada doméstica que compõe sambas na cozinha.
- Local: Miniauditório do Teatro Guaíra.
- Horário: 19h.
- Ingressos: Gratuito (distribuição 1h antes no local).
Rock em Curitiba
Shows cover de Charlie Brown Jr. (clássicos do skate rock e letras de protesto/estilo de vida) e Linkin Park (reproduzindo a energia do nu metal de álbuns como Hybrid Theory e Meteora).
- Onde: Tork ‘n Roll (Av. Marechal Floriano Peixoto, 1695 – Rebouças). O local é conhecido por sua estrutura ampla, decoração industrial e temática custom/motociclista.
- Quando: Hoje, sexta-feira (10/04/2026).
- Horários: Abertura da casa às 20h00. As bandas costumam subir ao palco a partir das 22h, mas vale chegar cedo para aproveitar a gastronomia e o ambiente.
- Ingressos entre R$ 20 e 40, no Disk Ingresso
Literatura e Arte
- Lançamento “Jornal Sem Gosto”: Quinta edição da publicação dedicada à crítica de arte contemporânea, com roda de conversa.
- Local: Hall Térreo da Biblioteca Pública do Paraná.
- Horário: 18h.
- Entrada: Gratuita.
- Visita Guiada no MON: Exploração da arquitetura e acervo do museu.
- Local: Museu Oscar Niemeyer.
- Horário: 15h.
- Ingressos: Site do MON (modalidade ingresso + visita guiada).
Cinema
Principais Estreias e Blockbusters
- Super Mario Galaxy – O Filme: A grande estreia do mês está disponível em quase todos os grandes complexos, como Cinemark Mueller e UCI Estação, com sessões em 3D e horários variados durante toda a tarde e noite.
- Devoradores de Estrelas: Ficção científica em exibição no Cinesystem Shopping Cidade e Cine Passeio, com destaque para salas com tecnologia Dolby Atmos.
- Os Estranhos: Capítulo Final: Opção para fãs de terror, disponível no UCI Palladium.
- Crepúsculo (Relançamento): O sucesso adolescente retorna às telas em sessões especiais no Cineflix Shopping Curitiba e no Shopping Cidade.