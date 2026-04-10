Agenda Cultural

O que fazer em Curitiba nesta sexta? Festival terminando, rock e cinema

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 10/04/26 08h58
Imagem mostra um trecho de Supermario Galaxy
Supermario Galaxy é uma das opções para curtir o final de semana em Curitiba. Foto: Divulgação.

A sexta-feira em Curitiba está marcada pelo equilíbrio entre o teatro de fôlego e a reflexão intelectual. No Teatro Sesc da Esquina, a releitura de um clássico latino-americano promete impactar o público, enquanto a Biblioteca Pública abre espaço para o pensamento crítico sobre o mercado artístico. Para quem busca sensibilidade no palco, o Miniauditório do Guaíra apresenta uma história sobre identidade e superação

Teatro

  • “Veias Abertas” (Festival de Curitiba): Inspirada na obra de Eduardo Galeano, a peça busca uma linguagem moderna para os temas históricos do continente.
    • Local: Teatro Sesc da Esquina (Rua Visconde do Rio Branco, 969).
    • Horário: 20h30.
    • Ingressos: Disponíveis pelo site do Festival ou bilheteria física no Shopping Mueller.
  • “Sidarta”: Solo inspirado na obra de Hermann Hesse sobre a busca existencial.
    • Local: Teatro José Maria Santos.
    • Horário: 16h (sessão extra) e 18h30.
    • Ingressos: Últimas unidades na bilheteria do Shopping Mueller ou site do Festival.
  • “Deixa Comigo”: A trajetória de uma empregada doméstica que compõe sambas na cozinha.
    • Local: Miniauditório do Teatro Guaíra.
    • Horário: 19h.
    • Ingressos: Gratuito (distribuição 1h antes no local).

Rock em Curitiba

Shows cover de Charlie Brown Jr. (clássicos do skate rock e letras de protesto/estilo de vida) e Linkin Park (reproduzindo a energia do nu metal de álbuns como Hybrid Theory e Meteora).

  • Onde: Tork ‘n Roll (Av. Marechal Floriano Peixoto, 1695 – Rebouças). O local é conhecido por sua estrutura ampla, decoração industrial e temática custom/motociclista.
  • Quando: Hoje, sexta-feira (10/04/2026).
  • Horários: Abertura da casa às 20h00. As bandas costumam subir ao palco a partir das 22h, mas vale chegar cedo para aproveitar a gastronomia e o ambiente.
  • Ingressos entre R$ 20 e 40, no Disk Ingresso

Literatura e Arte

  • Lançamento “Jornal Sem Gosto”: Quinta edição da publicação dedicada à crítica de arte contemporânea, com roda de conversa.
    • Local: Hall Térreo da Biblioteca Pública do Paraná.
    • Horário: 18h.
    • Entrada: Gratuita.
  • Visita Guiada no MON: Exploração da arquitetura e acervo do museu.
    • Local: Museu Oscar Niemeyer.
    • Horário: 15h.
    • Ingressos: Site do MON (modalidade ingresso + visita guiada).

Cinema

Principais Estreias e Blockbusters

  • Super Mario Galaxy – O Filme: A grande estreia do mês está disponível em quase todos os grandes complexos, como Cinemark Mueller e UCI Estação, com sessões em 3D e horários variados durante toda a tarde e noite.
  • Devoradores de Estrelas: Ficção científica em exibição no Cinesystem Shopping Cidade e Cine Passeio, com destaque para salas com tecnologia Dolby Atmos.
  • Os Estranhos: Capítulo Final: Opção para fãs de terror, disponível no UCI Palladium.
  • Crepúsculo (Relançamento): O sucesso adolescente retorna às telas em sessões especiais no Cineflix Shopping Curitiba e no Shopping Cidade.
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