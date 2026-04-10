O que fazer em Curitiba? Encerramento do Festival de Curitiba e Whindersson Nunes

A capital paranaense recebe uma programação de gala com a presença da icônica bailarina Ana Botafogo no Teatro Guaíra e o encerramento do Festival de Curitiba. Entre espetáculos de ballet, concertos internacionais e shows de humor, a cidade oferece opções para todos os públicos nos próximos dias. A cidade ganha ainda novas opções de lazer ferroviário na Rodoferroviária e, para os fãs de comédia, tem Whinderson Nunes no domingo.
Shows e Música Erudita
- Festival Gershwin (Orquestra Sinfônica do Paraná): O maestro Roberto Tibiriçá e o pianista Fabio Martino homenageiam o mestre americano com obras como “Rhapsody in Blue”.
- Data: 16/04 (20h30) e 19/04 (10h30).
- Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão).
- Ingressos: R$ 20 (inteira) no DiskIngressos ou bilheteria do teatro.
- Blackberry Smoke: Show internacional de rock sulista americano.
- Data: 12/04 (Domingo).
- Local: Tork n’ Roll.
- Ingressos: Esgotados.
Whindersson Nunes – Isso Definitivamente Não É Um Culto
- Data: 12 de abril de 2026 (domingo)
- Horário: 19h
- Local: Teatro Positivo – R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300
- Descrição: O show mistura humor ácido, reflexões pessoais e histórias do cotidiano que marcaram a turnê mais recente do artista.
- Ingressos: Disponíveis variam entre R$ 110 e R$ 250, disponíveis em plataformas como Disk Ingressos e Ticketle.
Show da Banda Nega Fulô
- Data: 11 de abril de 2026 (sábado)
- Local: Toscana Restaurante Show – Av. Manoel Ribas, 5761
- Ingressos: Disponíveis no Disk Ingressos por valores a partir de R$ 75,00.
- Destaque: O local é famoso por combinar jantar e pista de dança, ideal para quem gosta de clássicos das décadas de 70, 80 e 90
Echoes Pink Floyd São Paulo
- Data: 11 de abril de 2026 (sábado).
- Horário: Abertura da casa às 20h; Início do show às 21h.
- Local: Teatro UP Experience (TUX) – Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300.
Dança e Grandes Espetáculos
- Ballet “Giselle” com Ana Botafogo: Montagem da Curitiba Cia. de Dança com participação especial da maior primeira-bailarina do Brasil.
- Data: 15 e 17/04 (Quarta e Sexta), às 20h.
- Local: Guairão.
- Ingressos: R$ 90 (inteira) no DiskIngressos ou bilheteria do teatro.
- “Piracema” (Grupo Corpo): Espetáculo que celebra os 50 anos da companhia mineira.
- Data: 11 e 12/04 (Sábado e Domingo).
- Local: Guairão.
- Ingressos: Esgotados.
Teatro e Festival de Curitiba
- “Mulher em Fuga”: Estrelando Malu Galli em um drama sobre superação e relacionamentos.
- Data: 11/04 (20h30) e 12/04 (16h e 19h).
- Local: Guairinha.
- Ingressos: Apenas para a sessão extra de domingo (16h) no site do Festival ou Shopping Mueller.
- “Veneno”: Drama premiado com Alexandre Galindo e Cléo de Paris.
- Data: 12/04 (Domingo), às 20h.
- Local: Miniauditório do Guaíra.
- Ingressos: Gratuito (distribuição 1h antes).
Eventos e Experiências
- 9ª Mostra de Modelismo Ferroviário: Estreia da nova locomotiva TR 1000 da Serra Verde Express com mini passeios.
- Data: 11 e 12/04, das 9h30 às 17h30.
- Local: Estação Rodoferroviária de Curitiba.
- Ingressos: R$ 35 (passeios) no site serraverdeexpress.com.br.
- Gastronomix: Alta gastronomia com chefs renomados e música ao vivo.
- Data: 11/04 (Sábado).
- Local: Jockey Club.
- Oficina de Tamborim com Thalita Santos: Diretora da Vila Isabel ensina técnica de percussão.
- Inscrições: A partir de 13/04 via Instagram (@escola_carnaval_garibaldis).
- Aulas: 22 a 26/04 no SACOD (UFPR).
Exposições e Museus
- “Verticais Horizontes”: Mostra de Márcia Litério que reflete sobre a vida urbana.
- Data: Inauguração 11/04, às 11h.
- Local: Museu Casa Alfredo Andersen.
- Entrada: Gratuita.
- Mostra de Cinema Indígena: Obras do cineasta Takumã Kuikuro.
- Data: 11/04 (14h) e 15/04 (19h).
- Local: Museu Paranaense (MUPA).
- Entrada: Gratuita (retirada 30 min antes).