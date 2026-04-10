O que fazer em Curitiba? Encerramento do Festival de Curitiba e Whindersson Nunes

Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 10/04/26 18h25
Montagem mostra eventos programados para este fim de semana em Curitiba. Fotos: Divulgação.

A capital paranaense recebe uma programação de gala com a presença da icônica bailarina Ana Botafogo no Teatro Guaíra e o encerramento do Festival de Curitiba. Entre espetáculos de ballet, concertos internacionais e shows de humor, a cidade oferece opções para todos os públicos nos próximos dias. A cidade ganha ainda novas opções de lazer ferroviário na Rodoferroviária e, para os fãs de comédia, tem Whinderson Nunes no domingo.

Shows e Música Erudita

  • Festival Gershwin (Orquestra Sinfônica do Paraná): O maestro Roberto Tibiriçá e o pianista Fabio Martino homenageiam o mestre americano com obras como “Rhapsody in Blue”.
    • Data: 16/04 (20h30) e 19/04 (10h30).
    • Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão).
    • Ingressos: R$ 20 (inteira) no DiskIngressos ou bilheteria do teatro.
  • Blackberry Smoke: Show internacional de rock sulista americano.
    • Data: 12/04 (Domingo).
    • Local: Tork n’ Roll.
    • Ingressos: Esgotados.

Whindersson Nunes – Isso Definitivamente Não É Um Culto

  • Data: 12 de abril de 2026 (domingo)
  • Horário: 19h
  • Local: Teatro Positivo – R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300
  • Descrição: O show mistura humor ácido, reflexões pessoais e histórias do cotidiano que marcaram a turnê mais recente do artista.
  • Ingressos: Disponíveis variam entre R$ 110 e R$ 250, disponíveis em plataformas como Disk Ingressos e Ticketle

Show da Banda Nega Fulô

  • Data: 11 de abril de 2026 (sábado)
  • Local: Toscana Restaurante Show – Av. Manoel Ribas, 5761
  • Ingressos: Disponíveis no Disk Ingressos por valores a partir de R$ 75,00.
  • Destaque: O local é famoso por combinar jantar e pista de dança, ideal para quem gosta de clássicos das décadas de 70, 80 e 90

Echoes Pink Floyd São Paulo 

  • Data: 11 de abril de 2026 (sábado).
  • Horário: Abertura da casa às 20h; Início do show às 21h.
  • Local: Teatro UP Experience (TUX) – Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300.

Dança e Grandes Espetáculos

  • Ballet “Giselle” com Ana Botafogo: Montagem da Curitiba Cia. de Dança com participação especial da maior primeira-bailarina do Brasil.
    • Data: 15 e 17/04 (Quarta e Sexta), às 20h.
    • Local: Guairão.
    • Ingressos: R$ 90 (inteira) no DiskIngressos ou bilheteria do teatro.
  • “Piracema” (Grupo Corpo): Espetáculo que celebra os 50 anos da companhia mineira.
    • Data: 11 e 12/04 (Sábado e Domingo).
    • Local: Guairão.
    • Ingressos: Esgotados.

Teatro e Festival de Curitiba

  • “Mulher em Fuga”: Estrelando Malu Galli em um drama sobre superação e relacionamentos.
    • Data: 11/04 (20h30) e 12/04 (16h e 19h).
    • Local: Guairinha.
    • Ingressos: Apenas para a sessão extra de domingo (16h) no site do Festival ou Shopping Mueller.
  • “Veneno”: Drama premiado com Alexandre Galindo e Cléo de Paris.
    • Data: 12/04 (Domingo), às 20h.
    • Local: Miniauditório do Guaíra.
    • Ingressos: Gratuito (distribuição 1h antes).

Eventos e Experiências

  • 9ª Mostra de Modelismo Ferroviário: Estreia da nova locomotiva TR 1000 da Serra Verde Express com mini passeios.
    • Data: 11 e 12/04, das 9h30 às 17h30.
    • Local: Estação Rodoferroviária de Curitiba.
    • Ingressos: R$ 35 (passeios) no site serraverdeexpress.com.br.
  • Gastronomix: Alta gastronomia com chefs renomados e música ao vivo.
    • Data: 11/04 (Sábado).
    • Local: Jockey Club.
  • Oficina de Tamborim com Thalita Santos: Diretora da Vila Isabel ensina técnica de percussão.
    • Inscrições: A partir de 13/04 via Instagram (@escola_carnaval_garibaldis).
    • Aulas: 22 a 26/04 no SACOD (UFPR).

Exposições e Museus

  • “Verticais Horizontes”: Mostra de Márcia Litério que reflete sobre a vida urbana.
    • Data: Inauguração 11/04, às 11h.
    • Local: Museu Casa Alfredo Andersen.
    • Entrada: Gratuita.
  • Mostra de Cinema Indígena: Obras do cineasta Takumã Kuikuro.
    • Data: 11/04 (14h) e 15/04 (19h).
    • Local: Museu Paranaense (MUPA).
    • Entrada: Gratuita (retirada 30 min antes).
