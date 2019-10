A série original da Netflix O Príncipe Dragão ganhou data para estreia da terceira temporada: dia 22 de novembro. A trama narra uma longa guerra entre humanos e elfos, após a morte do Rei Dragão e do sumiço de seu único ovo. Séculos mais tarde, dois humanos e uma elfa encontram o ovo e se unem para dar um fim aos conflitos. As outras duas temporadas da série estão disponíveis na Netflix.