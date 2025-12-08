O Agente Secreto e Wagner Moura são indicados ao Globo de Ouro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O filme brasileiro “O Agente Secreto” vai concorrer ao Globo de Ouro 2026 nas categorias Melhor Filme de Drama, Melhor Filme de Língua Não-Inglesa, e seu protagonista, o ator Wagner Moura, também foi indicado na categoria de Melhor Ator. As indicações ao prêmio foram divulgadas nesta segunda-feira (8).

O filme dirigido por Kleber Mendonça Filho foi bastante elogiado pela crítica nacional e internacional e foi muito bem recebido nos festivais por onde passou nos últimos meses. A atuação de Wagner Moura também é destaque, com vários especialistas afirmando que tanto o longa quanto o ator devem estar entre os indicados ao Oscar 2026.

Na categoria Melhor Filme de Drama, “O Agente Secreto” enfrentará as produções “Frankenstein”, “Hamnet: A Vida de Hamlet”, “It Was Just An Accident”, “Valor Sentimental” e “Pecadores”.

Em Melhor Filme de Língua Não-Inglesa, o longa brasileiro encara “It Was Just An Accident” (França), “No Other Choice” (Coreia do Sul), “Sentimental Value” (Noruega), “Sirãt” (Espanha) e “A Voz de Hind Rajab” (Tunísia).

Já Wagner Moura tem como concorrentes os atores Joe Edgerton (“Train Dreams”), Oscar Isaac (“Frankenstein”), Dwayne Johnson (“The Smashing Machine”), Michael B. Jordan (“Sinners”) e Jeremy Allen White (“Springsteen: Salve-me do Desconhecido”).

Em janeiro deste ano, Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro 2025 como Melhor Atriz em Filme de Drama por sua atuação em “Ainda Estou Aqui”.

