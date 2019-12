O grupo Now United lançou o clipe da música Na Na Na neste domingo, 15. O vídeo foi gravado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, no Brasil.

Criado por Simon Fuller, o Now United é composto por integrantes de diversas nacionalidades, entre eles, uma brasileira, Any Gabrielly.

O grupo passou pelo Brasil no último mês de novembro, onde realizou alguns shows.

Assista ao clipe de Na Na Na, do Now United:

