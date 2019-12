O novo especial de Natal do grupo Porta dos Fundos ganhou um trailer nesta sexta-feira, 29. Depois de vencer o Emmy Internacional de melhor comédia pela produção de 2018, também lançada pela Netflix, o grupo volta ao tema do Natal com o Especial de Natal Porta dos Fundos 2019: A Primeira Tentação de Cristo.

O novo especial estreia na plataforma de streaming dia 3 de dezembro. Veja o trailer:

Ao regressar de uma viagem de 40 dias pelo deserto, Jesus é surpreendido com uma festa de aniversário para celebrar seus 30 anos. A certa altura, Maria e José, os pais do aniversariante, fazem uma revelação bombástica: ele foi adotado e seu verdadeiro pai é Deus. Gregório Duvivier, Fábio Porchat, João Vicente de Castro, Antonio Tabet, Thati Lopes e Rafael Portugal são alguns dos humoristas do Porta dos Fundos que fazem parte do elenco deste especial natalino.