O nome da brasileira que representará o Brasil no Miss Universo será conhecido no próximo dia 20 de agosto, às 20h, no YouTube. A nova Miss Brasil já está escolhida pelo júri.

O nome da eleita será anunciado no canal do concurso no YouTube e receberá a coroa da mineira Júlia Horta, Miss Brasil 2019 e top 20 no Miss Universo do ano passado. Não haverá plateia na coroação por causa da pandemia do novo coronavírus.

A data do Miss Universo está marcada par o primeiro trimestre de 2021, no Estados Unidos. Trata-se do maior concurso de beleza feminina do mundo e transmitido ao vivo anualmente para uma plateia de mais de 1 bilhão de telespectadores em quase 200 países.

O Brasil começou a marcar presença no concurso no ano de 1952 e já conquistava naquela época um segundo lugar com a baiana Martha Rocha, que morreu no mês passado. Os títulos brasileiros vieram em duas oportunidades: em 1963, com a gaúcha Ieda Maria Vargas, e em 1968, com a baiana Martha Vasconcellos.