O Tidal está colocando à disposição de seus assinantes o conteúdo exclusivo Racionais MCs: Uma História Musical. Documentário foi produzido para comemorar os 30 anos de carreira de um dos maiores grupos de rap do País.

O programa retrata os principais pontos da trajetória do quarteto formado por Mano Brown, Edi Rock, Ice Blue e o DJ KL Jay, além de revelar a evolução musical do grupo que marcou gerações.

Esse conteúdo conta com a participação de grandes cantores e compositores do cenário do rap nacional: Emicida, Negra Li e Thaíde.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.